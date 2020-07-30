Москва, , 13:46 — REGNUM Проблемой с накоплением ядовитых отходов на бывшем предприятии «Усольехимпромом» (Иркутская область) долгое время никто не занимался, её фактически замалчивали. Об этом сегодня, 30 июля, в ходе совещания, проведённого в режиме видеоконференции, сообщил президент России Владимир Путин.

Территория «Усольехимпром» Irkobl.ru

По словам главы государства, которые цитирует официальный сайт Кремля, нужно определить порядок долгосрочной работы, для того чтобы восстановить нарушенную экосреду, создать условия для устойчивого социально-экономического развития города Усолья-Сибирского, обеспечить жителей рабочими местами.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 24 июля 2019 года глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Родионова заявила, что в России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС. По её словам, она исходит от химического предприятия в Иркутской области «Усольехимпром».

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