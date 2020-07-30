Стокгольм, , 13:48 — REGNUM Стратегия Швеции по борьбе с коронавирусом была горячей темой обсуждения во многих зарубежных средствах массовой информации. Она неоднократно подвергалась сомнению и критике. Но, по словам министра иностранных дел Швеции Анн Линде, имидж Швеции за рубежом не так уж плох, как утверждают некоторые. Об этом 30 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

«Если вы посмотрите, то в целом все было предельно нейтрально. И положительные, и отрицательные отзывы были», — констатировала министр Линде.

На данное заявление министра ведущая «Утренней студии» телеканала SVT Оса Авдич спросила, существует ли риск, что Швеция будет воспринята как легкомысленная страна из-за тех послаблений на совершение заграничных поездок, которые поддерживает Линде.

«Я знаю, что точка зрения заключается в том, что мы получили много критики в свой адрес за рубежом… Если вы посмотрите на очень тщательный анализ Шведского института того, каким же является имидж Швеции, то он на самом деле довольно нейтральный».