История вопроса

На предприятии «Усольехимпром» в Иркутской области сложилась тяжёлая экологическая ситуация. В июле 2020 года президент РФ Владимир Путин посвятил этой проблеме отдельное совещание.

24 июля 2019 года глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова заявила, что в России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС. По её словам, она исходит от химического предприятия в Иркутской области «Усольехимпром».

«Усольехимпром» (входит в ООО «Группа «Нитол») являлось одним из крупнейших химических предприятий в Сибири. До его остановки в 2012 году там выпускали кислород, азот, хлорные продукты, карбид кальция, эпихлоргидрин, ацетилен и поливиниловую смолу.