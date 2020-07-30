Москва, , 13:39 — REGNUM Россия не намерена вмешиваться в отношения Соединенных Штатов и Германии, однако Москва никогда не скрывала, что чем меньше американских солдат в Европе, тем спокойнее на континенте. Об этом 30 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это внутреннее дело США и вопрос двусторонних отношений между Вашингтоном и Берлином. Мы не собираемся вмешиваться в эти отношения или как-то их комментировать», — сказал представитель Кремля.

Вместе с тем Песков добавил, что российская сторона никогда не скрывала, что «чем меньше американских солдат на европейском континенте, тем спокойнее в Европе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны США Марк Эспер объявил о выводе с территории Германии 11,9 тыс. военнослужащих США. При этом он уточнил, что из них 6,4 тыс. отправятся на родину, а 5,5 тыс. военных будут перебазированы в Бельгию и Италию. В результате на территории Германии должны остаться порядка 25 тыс. военнослужащих США.

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