Ярославль, , 13:39 — REGNUM Ярославцы, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогут получить помощь из городского бюджета только в случае признания их малоимущими. Соответствующее постановление издала мэрия города Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бедность

Согласно решению муниципалитета Ярославля от 2008 года, ветераны, инвалиды, лица пожилого возраста и семьи с детьми в трудной жизненной ситуации могли получить помощь из бюджета в размере до пяти тысяч рублей. Стоит отметить, что мера соцподдержки была довольно востребованной. Ее получали, например, пострадавшие при пожаре, одинокие матери, оказавшиеся в силу разных причин без источников дохода.

Список самих получателей меры социальной поддержки не изменился. Но теперь выплата будет производится только «малоимущим гражданам, признанным таковыми в соответствии с законодательством Ярославской области». Иначе говоря, ярославцам придется подтверждать уровень доходов.

Ранее такое же ограничение мэрия города ввела в отношении ряда других социальных выплат, таких как компенсации родительской платы. После этого многие семьи лишились права на бюджетную поддержку.

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