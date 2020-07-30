Улан-Батор, , 13:35 — REGNUM Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга 30 июля приказал усилить эвакуацию монгольских граждан из-за границы.

По состоянию на 30 июля, Монголия эвакуировала 12 853 своих граждан из 40 стран, но более 10 тысяч человек, находящиеся за рубежом, обратились с просьбой вернуть их на родину. Монголия планирует совершать 14 чартерных рейсов в 9 стран. Халтмаагийн Баттулга приказал увеличить частоту рейсов.

Отметим, Монголия закрыла границы и отменила все рейсы в середине февраля 2020 года с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции. С тех пор для монгольских граждан, проживающих за рубежом, осталася только один вариант — ждать свою очередь в списке лиц, подавших просьбу о возвращении на родину.

Но не все смогут вернуться на родину — по решению государственной чрезвычайной комиссии на чартерные рейсы регистрируют только студентов, которые остались без общежития, тяжело больных, пожилых людей и семей с малолетними детьми. Власти это решение связывают с недостатком мест для изоляции прибывших из-за границы.

В соцсетях созданы группы «Монголы, застрявшие за рубежом», организованы он-лайн акции «Открой границу». Такая акция усилилась после удивительной истории монгольской студентки — монголка провела 25 дней в пути из Чехии в Монголию, чтобы добраться до дома, но монгольские пограничники не пустили ее, поскольку у студентки не было специального разрешения.

Девушке пришлось провести две ночи в нейтральной зоне между Россией и Монголией. Она вела прямой эфир в фейсбуке в нейтральное зоне, что вызвало бурю критики, направленную на властей. Под давлением общественности, государственная чрезвычайная комиссия провела заседание утром 30 июля её пропустили в Монголию.