Киев, , 13:34 — REGNUM Единичные обстрелы в зоне проведения карательной операции вооружённых сил Украины (ВСУ) против жителей Донбасса не нарушают перемирие. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, заявление которого обнародовала 30 июля пресс-служба офиса президента Украины.

По его словам, эти обстрелы «не являются системными и проявляют неконтролируемые эмоции или провокации на низком уровне».

Хомчак отметил, что с момента объявления очередного перемирия Народная милиция ДНР и ЛНР его не нарушала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минобороны Украины заявили, что украинские силовики соблюдают перемирие, хотя в пресс-службе Народной милиции ДНР сообщили об одном обстреле.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ соблюдают перемирие в Донбассе — минобороны Украины

Читайте развитие сюжета: В ЛНР почтили память жертв украинского авиаудара