Тбилиси, , 13:39 — REGNUM В октябре власть в Грузии поменяется и осужденного совладельца оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа выпустят на свободу. Такое заявление 30 июля перед журналистами сделала один из лидеров «Единого национального движения» Саломе Самадашвили.

Политик прокомментировала новость о том, что Руруа суд назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы за незаконное приобретение и ношение оружия.

«В конце октября власть в нашей стране сменится, и, соответственно, «политический заключенный» Георгий Руруа освободится из тюрьмы», — сказала Самадашвили.

Она добавила, что признание Рура виновным будет «дорого стоить» нынешним властям страны.

Напомним, представители оппозиции объявили Руруа «политзаключенным» сразу после его ареста в ноябре 2019 года. Оппозиционные партии отказались участвовать в заседаниях парламента Грузии, пока его не выпустят на свободу.

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