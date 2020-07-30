Минск, , 13:23 — REGNUM Доверенным лицом президента Белоруссии Александра Лукашенко на предстоящих выборах главы республики будет депутат парламента Олег Гайдукевич. Об этом 30 июля сообщает Sputnik Беларусь.

«Я сам обратился к главе государства (представлять Лукашенко на дебатах), потому что я считаю, что на дебатах должны прозвучать разные точки зрения, в том числе и той политической силы, которую я возглавляю (Либерально-демократическая партия)», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа 2020 года. Это будут шестые президентские выборы в Белоруссии, граждане выберут главу государства на пятилетний срок.

Все пять предыдущих сроков у власти находился Александр Лукашенко, не проигравший ни одни выборы. Сейчас его соперниками являются беспартийная Светлана Тихоновская, Сергей Черечень (БСДГ, или Партия «Белорусская социал-демократическая Грамада»), беспартийный Андрей Дмитриев и беспартийная Анна Канопацкая.

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