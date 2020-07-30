30 Июля
13:25
Просьба поддержать правительство Иркутской области по данному вопросу — Кобзев.
13:25
Игорь Кобзев говорит о ситуации вокруг предприятия «Усольехимпром». Полностью ликвидировать ущерб, нанесённый предприятием, правительство Иркутской области без федеральной помощи не сможет, отметил Кобзев.
13:23
Президент РФ передал слово врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву, сообщив, что он является инициатором проводимого мероприятия.
13:22
Путин: нужно создать условия для устойчивого социально-экономического развития города Усолье-Сибирское.