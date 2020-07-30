30 Июля
 
13:25

Просьба поддержать правительство Иркутской области по данному вопросу — Кобзев.

13:25

Игорь Кобзев говорит о ситуации вокруг предприятия «Усольехимпром». Полностью ликвидировать ущерб, нанесённый предприятием, правительство Иркутской области без федеральной помощи не сможет, отметил Кобзев.

13:23

Президент РФ передал слово врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву, сообщив, что он является инициатором проводимого мероприятия.

13:22

Путин: нужно создать условия для устойчивого социально-экономического развития города Усолье-Сибирское.