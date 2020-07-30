Белгород, , 13:20 — REGNUM О досрочном прекращении своих полномочий заявил на заседании муниципального совета глава администрации Краснояружского района Валерий Бурба. Он возглавлял муниципалитет с марта 2009 года, сообщили 30 июля в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Политик покинул пост по собственному желанию. Заместитель губернатора Белгородской области Ольга Павлова вручила ему высший региональный знак отличия — медаль «Прохоровское поле — Третье ратное поле России» II степени. Исполнять обязанности главы района по решению депутатов будет Андрей Миськов, который до недавнего времени занимал пост заместителя главы администрации Белгорода по внутренней и кадровой политике, а затем был назначен первым замом руководителя муниципалитета.

Выборы нового главы Краснояружского района пройдут в конце августа 2020 года.