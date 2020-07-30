Москва, , 13:19 — REGNUM В настоящее время Кремль не располагает информацией о задержании в отеле под Минском 33 граждан России. Об этом 30 июля сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря, в настоящее время посол России в Белоруссии общается с МИД республики по данному поводу.

«Рассчитываем, что в результате этого общения, а также по каналам общения между специальными службами мы получим исчерпывающую информацию о том, что произошло», — заявил Песков.

Также он выразил надежду на то, что права всех задержанных граждан РФ будут соблюдены полностью.

«Безусловно, мы рассчитываем на то, что все права задержанных российских граждан будут соблюдаться в полной мере», — заявил пресс-секретарь.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что МИД Белоруссии запросил у посла России в республике разъяснения о целях нахождения в стране задержанных граждан РФ, которые «имеют опыт участия в вооруженных конфликтах».

Напомним, 29 июля стало известно, что спецслужбы Белоруссии заявили о задержании 32 «бойцов ЧВК «Вагнер» в отеле под Минском.