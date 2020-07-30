Москва, , 13:24 — REGNUM На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов в рамках процедуры раскрытия информации о подготовке проектов нормативных правовых актов начались независимая антикоррупционная экспертиза и общественное обсуждение проекта постановления правительства РФ «О внесении изменений в Положение о федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Документ предусматривает безальтернативную регистрацию на едином портале государственных слуг (ЕПГУ) исключительно с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Проект постановления разработан «в целях актуализации порядка регистрации новых пользователей на Едином портале государственных и муниципальных услуг».

На сегодняшний день граждане РФ могут осуществить регистрацию двумя способами: во-первых, непосредственно на портале госуслуг (упрощённая, «прямая» регистрация, введённая в октябре 2013 по указанию бывшего главы правительства РФ Дмитрия Медведева и не обеспечивающая полноценный доступ к электронным госуслугам) или с использованием ЕСИА, которая проводится в специальных пунктах с предъявлением паспорта. Соответственно, услуги, предоставляемые на ЕПГУ, зависят от способа регистрации.

Проект постановления является инициативой Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Документ открыт для общественного обсуждения до 12 августа 2020 года.

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