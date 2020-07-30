Москва, , 13:15 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин не планирует связываться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в связи с задержанием на белорусской территории граждан РФ, якобы причастных к частным военным компаниям.

«Пока в планах нет. Вы понимаете, что между Минском и Москвой много каналов общения, самые разные каналы общения, в том числе и по линии правоохранительных ведомств», — сказал Песков.

Он выразил надежду, что таких каналов будет достаточно для того, чтобы «прояснить ситуацию».

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