Минск, , 13:04 — REGNUM В ходе массовых мероприятий, которые проходят в рамках проводимой в Белоруссии президентской кампании, не исключены провокации. Об этом сегодня, 30 июля, в белорусской Центральной избирательной комиссии (ЦИК) предупредили кандидатов в президенты страны.

Кандидат Анна Канопацкая добавила, что власти заверили претендентов на высший руководящий пост, что при проведении агитационных пикетов не будут ущемлены ни права граждан, ни права кандидатов. Так, по её словам, на массовых мероприятиях будут установлены дополнительные ограждения, рамки и будет проводиться досмотр граждан.

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Ещё один претендент на пост главы государства Андрей Дмитриев со ссылкой на госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Андрея Равкова заявил, что «в стране есть 170 боевиков, обученных подрывной и снайперской деятельности».

«Они целенаправленно угрожают массовым мероприятиям», — добавил политик.

Также, по его словам, во время проведения выборов не исключено отключение интернета при угрозе безопасности.

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Как заявил в ходе встречи Равков, при проведении агитационных мероприятий правоохранительными органами будут приниматься все необходимые меры по обеспечению безопасности их участников.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в Белоруссии сотрудники правоохранительных органов задержали 32 граждан России, которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике в период избирательной кампании. Белорусская сторона утверждает, что часть из задержанных, которые предположительно являются «бойцами иностранной частной военной компании Вагнера», принимала участие в войне в Донбассе.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о подготовке терактов.

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