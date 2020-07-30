Сухум, , 13:05 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву в рамках рабочего визита. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

«Президент Абхазии Аслан Бжания 30 июля отбыл с рабочим визитом в Москву», — говорится на сайте абхазского президента.

Напомним, ранее Бжания заявлял, что Сухум пытается как можно скорее договориться с Москвой о снятии карантинных мер на абхазо-российской границе. Глава республики отмечал, что абхазская сторона готова открыть границу для туристов, но для этого требуется соответствующее решение российской стороны.

Президент Абхазии в обращении к народу, опубликованном 29 июля, пообещал решить вопрос с открытием границы в ближайшее время.

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