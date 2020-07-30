Казань, , 13:09 — REGNUM В четверг, 30 июля, центральная избирательная комиссия Татарии зарегистрировала пятерых кандидатов, выдвинутых политическими партиями на довыборы в Госдуму РФ по Нижнекамскому избирательному округу №28. Об этом информирует пресс-служба ЦИК РТ в четверг, 30 июля.

Проверка представленных документов свидетельствует о соответствии порядка выдвижения кандидатов требованиям законодательства, сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Кандидатами являются: Ильнар Сираев («Справедливая Россия»), Андрей Колосов (ЛДПР), Николай Барсуков («Коммунисты России»), Леонид Стражников («Коммунистическая партия социальной справедливости») и член Совета федерации от Татарии Олег Морозов («Единая Россия»).

Довыборы проведут в единый день голосования — 13 сентября 2020 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что от партии «Справедливая Россия» на довыборах кандидатов в депутаты Госдумы в Единый день голосования, 13 сентября 2020 года, Татарию будет представлять предприниматель Ильнар Сираев.

Читайте также: Татарский бизнесмен представит справедливороссов на довыборах в Госдуму