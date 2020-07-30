Пекин, , 13:09 — REGNUM Любая дискриминация в научно-техническом сотрудничестве и бизнесе должна быть отвергнута государствами мира, заявил 30 июля официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге в Пекине. Так он прокомментировал очередные призывы США не сотрудничать с китайской компанией Huawei.

Американский посол в Бразилии Тодд Чемпен ранее предупредил, что выбор оборудования Huawei для развёртывания бразильских сетей 5G обернётся для страны некими «последствиями».

По словам Ван Вэньбиня, США притесняют китайские компании не ради национальной безопасности и демократических свобод, а из-за лидерства этих компаний в своих отраслях. Обвинения США в адрес Huawei он назвал совершенно беспочвенными.

Он выразил надежду, что все страны приложат усилия к созданию честной, справедливой, открытой и недискриминационной бизнес-среды. Любая дискриминация должна отвергаться в сфере научно-технического сотрудничества так же, как и расовая.

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