Дамаск, , 12:54 — REGNUM Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Леонтьев и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин обсудил с сирийским лидером Башаром Асадом взаимодействие по оказанию гуманитарной помощи жителям САР. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Состоялся развернутый обмен мнениями по перспективам укрепления двустороннего взаимодействия в интересах оказания гуманитарной помощи всем нуждающимся сирийцам и восстановления базовой инфраструктуры страны», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, когда акции протеста переросли в военное сопротивление правительству. В конфликт сразу же вмешались террористические группировки, сломить сопротивление которых удалось лишь благодаря помощи со стороны ВКС России и военным Ирана. Тем не менее, конфликт по-прежнему не исчерпан.

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