Самарканд, Узбекистан, 30 июля 2020, 12:53 — REGNUM Соглашение об установлении всесторонних дружеских отношений подписали главы Самаркандской области Узбекистана и провинции Хэнань Эркинжон Турдимов и Инь Хуна, сообщили в пресс-службе администрации Самаркандской области.
Переговоры в формате видеоконференции состоялись 29 июля. В рамках мероприятия между мэрами Самарканда и города Хэби подписано соглашение об установлении братских отношений.
Кроме того, подписан меморандум о создании комплексного механизма всестороннего обмена и сотрудничества между провинцией Хэнань и Самаркандской областью.
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в Узбекистан прибыли 15 китайских специалистов для обмена опытом в борьбе с коронавирусом. Врачи из КНР посетили шесть регионов республики.
Читайте также: Узбекистан закупил у Китая 15 реанимобилей