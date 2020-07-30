Москва, , 12:53 — REGNUM Все субъекты РФ должны создать свои рабочие группы для аудита правовой базы и приведения ее в соответствие с поправками к Конституции РФ, заявила сопредседатель рабочей группы по мониторингу реализации положений Основного закона Талия Хабриева.

«Планирование законодательной деятельности — в ряде субъектов такая работа уже началась, сформированы рабочие группы. Приморский край и Краснодарский край начали проводить аудит правовой базы. Надо распространить это на все субъекты», — заявила Хабриева на заседании рабочей группы.

Она также определила три основные задачи рабочей группы по мониторингу: аудит правовой базы, планирование законодательной деятельности и помощь регионам при подготовке корректирующих актов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сопредседатель рабочей группы по мониторингу реализации положений Основного закона глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») уточнил, когда регионы смогут приступить к изменению своих уставов в связи с поправками к Конституции. По его словам, в связи с обновлением Конституции региональные конституции и уставы можно будет править после принятия поправок в ряд законов, направленных на взаимодействие всех уровней власти. То есть после принятия на федеральном уровне законов о госсовете, а также поправок в закон о правительстве РФ, об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, и об общих принципах организации местного самоуправления.

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