Москва, , 13:01 — REGNUM На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов в рамках процедуры раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых актов начались независимая антикоррупционная экспертиза и общественное обсуждение Проект приказа Минздрава России «Об утверждении порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных документов».

Проект приказа разработан в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и во исполнение подпункта «б» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 12 декабря 2019 г. № Пр-2549ГС по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 31 октября 2019 г. об обеспечении совершенствование порядка организации документооборота в сфере охраны здоровья, в том числе при ведении медицинской документации в форме электронных документов, предусмотрев при этом снижение нагрузки на медицинские организации, связанной с заполнением медицинской документации и отчётности.

Согласно проекту Приказа, устанавливаются правила организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных документов, а именно: требования ‎к формированию, подписанию и хранению электронных медицинских документов, их регистрации в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, предоставлению доступа к медицинской документации, ведение которой осуществляется в форме электронных медицинских документов.

При этом проект приказа предусматривает, что решение о ведении медицинской документации в форме электронных документов принимается медицинской организацией на свое усмотрение.

Проект постановления является инициативой Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Документ открыт для общественного обсуждения до 12 августа 2020 года.

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