Киев, , 12:47 — REGNUM Популярный украинский видеоблогер и политик Анатолий Шарий ответственен за нападения членов неонацистской организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на своих сторонников. Об этом заявил глава центрального штаба радикалов Максим Жорин 30 июля на пресс-конференции, сообщил журналист Андрей Павловский.

По его словам, Жорин опроверг наличие связи между Нацкорпусом (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и офисом президента Украины. Более того, он отметил, что радикалы считают президента Украины Владимира Зеленского, «мягко говоря, слабым и бесхарактерным».

Лидер экстремистов призвал власти Украины запретить деятельность партии Шария.

Напомним, ранее боевики «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) публично объявили «сафари» на сторонников Шария, после чего несколько человек были жестоко избиты. При этом Зеленский, отвечая на вопрос о насилии со стороны радикалов, заявил, что избитые люди ему неинтересны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее неонацисты на Украине напали на журналистов, которые мирно протестовали против попыток отнять лицензию у их телеканала.

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