Киев, , 12:44 — REGNUM Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что есть определенные «предпосылки», при соблюдении которых Киев способен обеспечить проведение выборов на всей территории государства.

Об этом глава парламента Украины заявил на брифинге сегодня, 30 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Предпосылки для проведения выборов — это в первую очередь безопасность граждан… и действительное волеизъявление людей за те партии или личностей, за которых они будут готовы проголосовать. Если эти условия будут обеспечены, то мы можем проводить выборы где-либо на территории нашего государства», — сказал Разумков.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас на Украине разворачивается дискуссия о том, стоит ли проводить местные выборы в прифронтовых населенных пунктах Донбасса, которые находятся под контролем Киева. Ряд депутатов и чиновников заявили, что провести объективные выборы даже на контролируемой части Донбасса невозможно, пока не будет наведен порядок в сфере безопасности.

Согласно решению Рады, местные выборы должны состояться на всей территории Украины 25 октября нынешнего года.

Президент Зеленский ситуацию с выборами на подконтрольном Донбассе пока не прокомментировал.