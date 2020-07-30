Тбилиси, , 12:40 — REGNUM Соучредителя оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа Тбилисский городской суд осудил на 4 года лишения свободы Соответствующее решение судья объявил 30 июля.

Он признан виновным в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. Сам Руруа свою вину не признает и утверждает, что оружие ему подбросили задержавшие его сотрудники полиции.

Георгий Руруа считает себя политзаключенным «режима Иванишвили», и таковым же его объявили лидеры оппозиции.

Руруа был задержан 18 ноября прошлого года, когда после провала парламентом очередных поправок в Конституцию Грузии оппозиция и ее сторонники проводили акции протеста. Согласно официальной информации, причиной ареста Руруа стало незаконное приобретение, ношение и хранение огнестрельного оружия.

Оппозиция объявила Георгия Руруа политзаключенным и категорически требовала его освобождения в рамках соглашения, которое оппозиция и правящая партия подписали 8 марта в резиденции посла США. Основанием для такого требования приводила запись в этом соглашении, которая предусматривала предотвращение фактов несправедливого правосудия. Вместе с Руруа оппозиционные лидеры требовали освобождения еще двух своих соратников — бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава и бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили, а так как те уже отбывали присужденный им срок наказания, оба были помилованы актом президента. Аналогичную меру в отношении Георгия Руруа президент Грузии применить не могла, так как процесс по его делу тогда еще продолжался.