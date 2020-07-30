Пхеньян, , 12:39 — REGNUM Власти Северной Кореи могут под предлогом борьбы с коронавирусной инфекцией пойти на создание биологического оружия. К такому выводу пришел ряд западных экспертов, мнение которых 29 июля приводит издание Politico.

Как отметил Эндрю Вебер, который занимал должность советника секретаря по вопросам оружия массового поражения, Северная Корея «могла бы воспользоваться этим справедливым стремлением к разработке вакцины в качестве способа укрепления своего биотехнологического потенциала».

«Они могли бы купить у западных или китайских источников оборудование, необходимое для создания вакцины. Затем, на следующий день, они могли бы передумать и использовать его для создания биологического оружия», — добавил он.

Пандемия, говорят он и другие эксперты, предоставляет уникальную возможность КНДР, импорт в которую обычно ограничен международными санкциями. В частности, аналитик в области обороны из корпорации RAND Брюс Беннетт обращает внимание на то, что любые поставки, которые так или иначе связаны с борьбой против пандемии, считаются гуманитарной помощью, которая не подпадает под действие запретительных мер.

«Необходимо получить одобрение по каждому предмету поставки, но в последнее время в страну было поставлено довольно много гуманитарной помощи», — подчеркнул он.

Напомним, в Северной Корее заявили об успешном создании учеными центра исследований медицины Института исследований медицины и биологии вакцины-кандидата против COVID-19. По данным научного портала «Мирэ», безопасность и эффективность препарата уже доказана на животных. С начала июля ведутся ее клинические испытания.