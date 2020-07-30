Джакарта, , 12:36 — REGNUM Правительство Индонезии разрешило индонезийским рабочим-мигрантам отправится на заработки в 14 стран мира, сообщает Detik.

«Необходимо вновь открыть возможности для потенциальных индонезийских трудящихся-мигрантов работать в стране назначения, продолжая продвигать принцип защиты прав рабочих-мигрантов и медицинский протокол», — заявила министр трудовых ресурсов Ида Фаузия на пресс-конференции в Джакарте.

Известно, что рабочие-мигранты из Индонезии смогут отправится в Алжир, чтобы работать в сфере строительства, на Мальдивы — в сферу гостиничного бизнеса, в Катар — в сферу добычи нефти и газа, а также в Австралию, в Гонконг, в Южную Корею, в Кувейт, в Нигерию, в ОАЭ, в Польшу, в Тайвань, в Турцию, в Зимбабве и Замбию.

Напомним, власти Индонезии приостановили 18 марта 2020 года отправку рабочих-мигрантов за границу из-за пандемии.

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