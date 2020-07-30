Тегеран, , 12:39 — REGNUM В настоящее время Иран проходит новый пик распространения коронавирусной инфекции, связанный со второй волной пандемии. Об этом 30 июля заявил иранский президент Хасан Рухани в ходе выступления, которое транслировало государственное телевидение страны.

Как отметил президент Ирана, в данный момент практически во всех иранских провинциях, исключая две, ведется установление контроля за ситуацией с распространением SARS-CoV-2.

«В остальных провинциях, несмотря на имеющиеся проблемы, наблюдается движение в направлении смягчения ситуации и преодоления пика», — также отметил Рухани.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние 24 часа от COVID-19 в стране погибло около 235 человек, в результате чего общее число смертей достигло 16343.