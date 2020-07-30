Пекин, , 12:35 — REGNUM Военные Китая будут участвовать в армейских международных играх АрМИ-2020, которые пройдут с 23 августа по 5 сентября. Об этом сегодня, 30 июля, заявил официальный представитель министерства обороны КНР Жэнь Гоцян.

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Он подчеркнул, что этот шаг направлен на дальнейшее укрепление стратегического взаимодействия между вооруженными силами двух стран.

«По согласованию с Центральным военным советом сухопутные и военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая направят в Россию персонал для участия в международных армейских играх АрМИ-2020», — приводит РИА Новости слова Гоцяна.

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Как сообщало ИА REGNUM, АрМИ впервые были проведены в 2015 году, страной организатором выступила Россия. В прошлом году мероприятие проводилось в десяти станах странах. На игры были приглашены 85 стран.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что проведение военно-технического форума «Армия» в 2020 году будет совмещено с Армейскими международными играми и состоится в августе-сентябре. Генерал армии подчеркнул, что будет рад присутствию военных НАТО на АрМИ.

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