Москва, , 12:34 — REGNUM В связи с поправками к Конституции глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас настаивает на четком определении понятия «экстремизм» для того, чтобы избежать злоупотреблений, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июля.

«Нас беспокоит, не буду скрывать, возможное злоупотребление, особенно если кто-то высказывается в соцсетях — тут нужно будет очень четко обсудить и с Верховным судом… что есть призывы к такого рода действиям», — сказал Клишас на заседании рабочей группы по мониторингу.

Он напомнил, что в связи с поправками к Конституции парламентарии внесли в Госдуму пакет поправок, вводящий административную преюдицию для применения уголовной ответственности за отчуждение территории РФ и призывы к этому.

При этом, говорит сенатор, серьезная уголовная ответственность за действия, направленные на отчуждение территории государства, является распространенной международной практикой.

«Например, в Китае и в таких европейских государствах, как Германия или Нидерланды, действия, направленные на откол части страны, наказываются лишением свободы до пожизненного», — привел он пример.

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