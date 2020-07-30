Стокгольм, , 12:36 — REGNUM Правительство Швеции категорически отказалось от идеи обязательного ношение средств защиты дыхания в общественных местах с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. По словам министра Швеции по социальным вопросам Лены Хелленгрен, у шведов «нет такой культуры». Об этом 29 июля сообщила газета Fria Tider.

На протяжении всей весны и лета все больше европейских стран вводят обязательное требование по защите полости рта и органов дыхания в общественном транспорте и других местах массового скопления граждан. С июня установление масочного режима стало общей рекомендацией Всемирной организации здравоохранения.

29 июля во время пресс-конференции с участием министра Швеции по социальным вопросам Лены Хелленгрен журналисты поинтересовались, должна ли и Швеция также ввести обязательное требование по защите полости рта и органов дыхания в общественных местах, чтобы остановить распространение коронавируса.

«Вопрос защиты полости рта и органов дыхания — это не политическая позиция, а вопрос следования знаниям и их последующего применения в контексте Швеции… Во многих случаях мы сравниваем себя со странами Северной Европы, и мы делаем это не в последнюю очередь, когда речь идет о проблеме защиты полости рта и органов дыхания. У нас нет, если можно так выразиться, такой традиции, культуры», — заявила Хелленгрен.