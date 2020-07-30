Минск, , 12:20 — REGNUM МВД Белоруссии прислало повестку Веронике Цепкало — члену команды кандидата в президенты Светланы Тихановской. Осуществляются и другие меры давления.

Вероника Цепкало сообщила журналистам, что утром 30 июля неизвестные «люди в штатском» фактически похитили её сестру, работавшую в «Белгазпромбанке». Бывший руководитель этого банка (белорусской дочерней структуры Газпрома) Виктор Бабарико не был зарегистрирован кандидатом в президенты и вместе с главой своего избирательного штаба помещён в следственный изолятор КГБ.

По словам Вероники Цепкало, она расценивает такие действия властей как давление на политическую компанию «объединённого штаба» Тихановской, в который входят представители избирательных штабов незарегистрированных кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Ранее её муж, экс-глава минского «Парка высоких технологий» бежал в Россию и вывез туда детей. Дети Тихановской были эвакуированы в Евросоюз, а её муж — популярный блогер Сергей Тихановский, находится в следственном изоляторе МВД.

Вероника Цепкало уточнила: в МВД у неё намерены взять показания по уголовному делу, возбуждённому в отношении её мужа по заявлению турецкого бизнесмена. Недавно глава ассоциации «Турецкий капитал» Седат Игдеджи обвинил Валерия Цепкало в ряде преступлений, обратившись силовые ведомства Белоруссии.

Тем временем Александр Лукашенко объехал части белорусских десантников и спецназа МВД, потребовав от них лояльности в случае приказа подавить «массовые беспорядки».

Напомним, 30 июля в Центризбиркоме Белоруссии глава совбеза Андрей Равков заявил кандидата в президенты, что в отношении задержанных вчера 33 граждан России возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. Он сообщил также, что ведётся поиск ещё до 200 въехавших из России «боевиков», а также заявил, что «под Псковом и Невелем» формируются некие группировки для заброски в Белоруссию.

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