Минск, , 12:23 — REGNUM Сотрудница «Белгазпромбанка», приходящаяся сестрой супруге бывшего кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало Веронике, задержана в Минске. Об этом Вероника Цепкало заявила 30 июля журналистам.

По её словам, к сестре подошли неизвестные люди в гражданской одежде, посадили её в автомобиль и увезли. Причины задержания и ведомственная принадлежность этих людей неизвестны.

Это могли быть сотрудники МВД или КГБ, предположила Цепкало и добавила, что расценивает инцидент как политическое давление.

Супруга экс-кандидата добавила, что получила повестку в МВД для дачи показаний по делу, которое инициировал против её мужа турецкий гражданин. Веронику Цепкало вызвали в управление по борьбе с организованной преступностью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в суд на Валерия Цепкало подал белорусско-турецкий бизнесмен Седат Игдеджи, обвинив того в распространении порочащих сведений. Сам Цепкало 24 июля уехал из Белоруссии в Москву.

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