Минск, , 12:17 — REGNUM Пограничные ведомства Украины и Белоруссии усилят пограничный режим для недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах. Об этом заявили 30 июля 2020 года в пресс-службе МИД Белоруссии.

Ранее в ведомство были приглашены посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев и и.о. посла Украины в Белоруссии Петр Врублевский. Белорусская сторона позвала их для обсуждения ситуации вокруг задержанных граждан России, которых называют в белорусских СМИ «членами российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

"Принимая во внимание указанный настораживающий факт, а также проведение в настоящий момент в Белоруссии избирательной кампании, с украинской стороной достигнута договорённость об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах», — сказано в заявлении МИД Белоруссии по итогам встреч.

В пресс-службе также рассказали о том, что некоторые из задержанных граждан РФ якобы участвовали в боевых действиях на территории Донбасса, а часть из них имеет также украинское гражданство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос обратился в МИД Украины с просьбой настоять на выдаче задержанных в Белоруссии российских граждан Украине.

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