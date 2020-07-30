Минск, , 12:12 — REGNUM Министерство иностранных дел Белоруссии запросило у посла России в республике разъяснения о целях нахождения в стране задержанных гражданах РФ, которые «имеют опыт участия в вооруженных конфликтах». Об этом 30 июля сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

«У посла России запрошены обстоятельные разъяснения относительно целей и других аспектов прибытия и нахождения в нашей стране указанной организованной группы лиц, многие члены которой имеют доказанный опыт участия в вооруженных конфликтах», — сообщили в МИД Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля КГБ Белоруссии совместно с минским ОМОН задержал 33 граждан России, отдыхавших в санатории под Минском. Задержанных объявили членами ЧВК «Вагнер».

В тот же день президент страны Александр Лукашенко созвал срочное заседание Совбеза, на котором заявил: «Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было всё предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит».

Читайте ранее в этом сюжете: Посла РФ ждут в МИД Белоруссии из-за задержания граждан России

Читайте развитие сюжета: Кремль не признаёт украинских паспортов задержанных в Белоруссии лиц