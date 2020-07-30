Киев, , 12:10 — REGNUM Явка на местных выборах, которые должны состояться на Украине в октября, ожидается на уровне 55−65%, заявил на брифинге 30 июля спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Глава парламента отметил, что явка на местных выборах на Украине традиционно меньше, чем на парламентских или президентских.

Вместе с тем, он подчеркнул, что на этот раз выборы будут по принципиально новой системе, поэтому заинтересованность избирателей может быть выше.

ИА REGNUM напоминает, что на предыдущих местных выборах на Украине, состоявшихся в 2015 году, явка в первом туре составила 46,6%, во втором туре — 34,1%. Это самый низкий результат за всю историю выборов в стране.

Отметим, что на совещании 29 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предстоящие местные выборы будут проходить на фоне «определенных ограничений» из-за коронавируса.