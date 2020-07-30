Минск, , 12:06 — REGNUM В министерстве иностранных дел Белоруссии состоялись встречи с руководителями российской и украинской дипломатических миссий. Поводом стало задержание группы российских граждан, сообщил 30 июля журналистам пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

Он уточнил, что в министерство по очереди пригласили посла России Дмитрия Мезенцева и временного поверенного в делах Украины Петра Врублевского.

В ближайшее время будет распространено сообщение по итогам встреч, заверил Глаз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее под Минском задержали группу российских граждан, которые были объявлены в СМИ «боевиками» ЧВК Вагнера, якобы собиравшимися дестабилизировать обстановку в стране. О задержании 33 граждан РФ было уведомлено российское посольство.

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