Киев, , 12:01 — REGNUM В МИД Украины обвинили Венгрию в «уходе от конструктивного трека» в рамках попытки нормализации отношений между странами.

Соответствующее заявление сделал 30 июля заместитель главы МИД Василий Боднар.

Боднар, в частности, отреагировал на сделанное накануне заявление посла Иштвана Ийдярто о дальнейшем сохранении Венгрией вето на заседания комиссии НАТО-Украина. По его мнению, Венгрия исполняет «старые песни о новом».»Украинское законодательство никто не будет менять по требованию иностранного государства. Трактуем такие упреки как уход от конструктивного трека, над которым работают министры (иностранных дел) Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто», — заявил украинский дипломат.

ИА REGNUM напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский поставил одной из ключевых внешнеполитических целей нормализацию отношений с Венгрией. Отношения между Киевом и Будапештом резко испортились при президентстве Порошенко из-за языковых и образовательных инициатив Украины, ограничивающих права венгров Закарпатья. С мая стороны ведут усиленный диалог о «перемирии» на уровне глава МИД. Предполагалось, что в июле состоится визит премьера Венгрии Виктора Орбана в Киев, в ходе которого стороны подпишут некий «примирительный меморандум».