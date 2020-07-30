Петропавловск-Камчатский, , 11:59 — REGNUM В Камчатском крае на 1 июля 2020 года зарегистрировано 233 570 избирателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном избиркоме.

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Более 56% избирателей края проживают в региональной столице — в Петропавловске-Камчатском правом избирать обладают 130 898 жителей. Наименьшее число избирателей проживает в Алеутском районе — 609 человек.

«На территории Камчатского края избирателей мужского пола (47,60%) меньше, чем женского (52,40%)», — добавили в избиркоме.

Отметим, что количество избирателей на Камчатке стремительно сокращается. На 1 января 2020 года в крае обладали избирательным правом 237 069 человек, а на 1 июля, например, 2008 года — 263 536 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в единый день голосования 13 сентября состоятся досрочные выборы губернатора региона. На муниципальные выборы в регионе выдвинулись 750 кандидатов.