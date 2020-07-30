Кейптаун, , 12:02 — REGNUM Южная Корея оказала гуманитарную помощь ЮАР. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в ЮАР.

По их словам, правительство и южнокорейские предприятия предоставили министерству здравоохранения Южно-Африканской Республики 35 тыс. защитных масок и 1,2 тонны дезинфицирующих средств.

Известно, что маски были поставлены в рамках программы Комитета по подготовке мероприятий, посвященных 70-летию со дня начала Корейской войны.

Кроме того, правительство Южной Кореи также поставило 17 тыс. наборов для диагностики коронавируса 50 тыс. защитных масок, чтобы помочь правительству и народу ЮАР справится с пандемией.

В настоящее время в ЮАР выявлено более 471 тыс. случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 7,4 тыс. человек.