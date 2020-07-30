Джакарта, , 11:51 — REGNUM Правительства Индонезии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) договорились об организации туристического коридора для облегчения важных деловых поездок, а также официальных и дипломатических визитов, сообщает Antara.

Соглашение было достигнуто в ходе переговоров между министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом бен Султаном Аль Нахайяном.

«Эта договоренность будет осуществляться очень осторожно, продолжая соблюдать санитарный протокол, чтобы не создавать последствий для наших усилий по управлению распространением COVID-19 как в Индонезии, так и в ОАЭ», — отметила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Индонезии в Лондоне поощряет инвесторов в Великобритании инвестировать в цифровую экономику Индонезии.

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