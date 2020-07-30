Минск, , 11:45 — REGNUM Александр Лукашенко снова занялся любимым делом — торговлей людьми: раньше он «продавал» их на Запад, теперь рассчитывает «продать» в Россию и взамен получить целый ряд бонусов, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 30 июля, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, комментируя задержание в Белоруссии 33 граждан России.

Как сообщалось ранее, белорусские силовики задержали граждан России, которых они считают сотрудниками российских частных военных компаний и подозревают в намерении организовать беспорядки — или, по последней версии следствия, «подготовить теракт».

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« Сложившаяся ситуация выгодна всем, кроме России. Выборы для Лукашенко идут тяжело, он все больше опирается на силовиков. Теперь у него появится «доказательная база» для рассказов и внутри страны, и на Западе, что Россия собирается сделать из Белоруссии Крым-2, лишить ее государственности. Эта проезжавшая мимо «группа диверсантов» появилась в идеальный момент: нужно организовывать провокации, а свои силовики делать этого не хотят или не могут.

Лукашенко все еще не верит, что народ от него отказался. Он считает, что проблема — в каких-то технологиях и кукловодах, играющих против него. В этих условиях он снова занялся любимым делом — торговлей людьми. Раньше он «продавал» их на Запад, теперь рассчитывает «продать» в Россию, и не в первый за время этой кампании раз, первым был Бабарико. Москва проигнорировала это, не стала торговаться с Лукашенко, теперь мы наблюдаем вторую попытку.