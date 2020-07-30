Петропавловск-Камчатский, , 11:44 — REGNUM На Камчатке на выборы муниципального уровня, которые состоятся в единый день голосования 13 сентября, выдвинулись 750 кандидатов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом избиркоме.

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Всего в единый день голосования в регионе пройдут 44 кампании местного уровня. Жители выберут 11 глав сельских поселений и более 300 депутатов. На выборы выдвинуты 418 кандидатов от партий. Лидером по количеству кандидатов является «Единая Россия» — 322 человека. Самовыдвиженцами на выборы пошли 332 человека.

«Наибольшая конкуренция наблюдается в Думу Вилючинского городского округа — на 15 вакантных мандатов заявились 93 кандидата», — уточнили в избиркоме.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке завершился приём документов для регистрации кандидатов на досрочных выборах губернатора региона. Из 16 выдвинутых кандидатов на регистрацию заявились только восемь.