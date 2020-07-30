Берлин, , 11:37 — REGNUM Заявление Дональда Трампа рассчитано на людей с неразвитыми умственными способностями — все остальные знают, что присутствие американских войск в Европе не имеет к «защите от России» никакого отношения, по сути оно — продолжение послевоенной оккупации, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 30 июля, комментируя высказывания президента США.

Как сообщалось ранее, Дональд Трамп заявил, что «не понимает», почему США должны «защищать Германию от России», если Германия платит России миллиарды долларов за поставки энергоресурсов и при этом не в полной мере выполняет свои финансовые обязательства перед НАТО.

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«Комментарий Дональда Трампа рассчитан на людей с неразвитыми умственными способностями. А тем, у кого они есть и кто их иногда включает, понятно, что с 1986 года присутствие американских войск в Германии и вообще в Европе не имеет ничего общего к «защите от России».

Американцы находились в Германии в усиленном составе в те годы, когда российская армия, да и сама Россия были совершенно разгромлены. Они оставались там и тогда, когда наша страна и наша армия начали восстанавливаться. Нам, однако, пока сил на стопроцентную оборону недостаёт, и в Вашингтоне это знают. Не суются только потому, что осознают нашу способность нанести США в ответ на их агрессивные действия неприемлемый ущерб.

Итак, войска США используют территорию Германии в основном чтобы контролировать своих европейских «партнёров». По сути дела, это продолжение послевоенной оккупации. Во-вторых, они, опираясь на эти базы, обеспечивают своё присутствие на Ближнем Востоке, в Северной Африке и в Афганистане, работают по Пакистану и Ирану. В настоящее время речь идёт о сокращении этого присутствия. Как бы то ни было с сокращением, переводят они часть своих войск в Италию и совсем не к границам России — ни о чём не говорит?