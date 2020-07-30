Киев, , 11:36 — REGNUM Соглашения, которые будут представлять собой альтернативу минским договоренностям по Донбассу, в ближайшем будущем не появятся. Об этом 30 июля заявил спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в интервью изданию «Факты».

"Что касается договоренностей о прекращении огня, хотел бы всем напомнить, что Минские соглашения подписывал не (президент Украины) Владимир Зеленский. Сегодня им нет альтернативы. И я так понимаю, что в ближайшем будущем она не появится», — сказал он.

При этом спикер Рады отметил, что при реализации Минских соглашений необходимо руководствоваться только украинскими интересами.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее возле офиса украинского президента Зеленского в Киеве прошел митинг с участием ряда националистических организаций Украины, участники которого требовали от главы государства «не допустить капитуляции в Донбассе».