Хараре, , 11:41 — REGNUM Правительство Зимбабве согласилось выплатить 3,5 миллиардов долларов США в качестве компенсации фермерам, чьи земли были экспроприированы правительством. Об этом передаёт BBC Africa.

По информации журналистов радиостанции, правительство будет выпускать долгосрочные облигации и обращаться к донорам за финансированием, поскольку не хватает средств, чтобы заплатить фермерам напрямую.

Члены Фермерских союзов приняли предложение, согласно которому они будут получать компенсации за сельскохозяйственную инфраструктуру, а не за саму землю.

Напомним, что правительство бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе принудительно выселило 4500 фермеров с их земель, которые были перераспределены примерно 300 000 местным семьям.

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