Минск, , 11:27 — REGNUM Сегодня, 30 июля, посол России в Белоруссии должен явиться в министерство иностранных дел республики для обсуждения задержания в Минске предполагаемых бойцов частной военной компании «Вагнер». Дипломат уточнил, что беседа должна состояться в первой половине дня.

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«Встреча в министерстве иностранных дел Республики Беларусь согласована в первой половине дня», — приводит «Интерфакс» слова российского дипломата.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 29 июля, в Белоруссии сотрудники правоохранительных органов задержали 32 гражданина России, которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике в период избирательной кампании. Местные СМИ в этой связи писали о якобы прибывших в Белоруссию «более 200 боевиках иностранной частной военной компании Вагнера».

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Как заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков, после задержания предполагаемых боевиков в республике возбуждено уголовное дело о подготовке терактов. По его словам, задержанные люди дают показания.