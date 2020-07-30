Тегеран, , 11:27 — REGNUM Иран вновь призвал Южную Корею предпринять реальные меры по погашению долга за поставки нефти. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей иранского внешнеполитического ведомства Аббаса Мусави.

По его словам, в мае Сеул использовал $500 тыс., хранящихся на замороженных счетах в южнокорейских банках, для экспорта медикаментов, однако Тегеран ожидает от Сеула серьезных шагов по возвращению средств.

Известно, что в ближайшее время Южная Корея намерена направить в Иран медицинское оборудование и лекарства на сумму $2 млн., однако этой суммы недостаточно, в связи с чем Тегеран требует от южнокорейского правительства вернуть весь долг.

Напомним, что с 2010 года Сеул оплачивал поставки нефти через счета, открытые Центральным банком Ирана в южнокорейских банках Woori Bank и Индустриальном банке Кореи (IBK). Однако в сентябре 2019 года после того, как Вашингтон ужесточил санкции против Ирана, счета на общую сумму $7 млрд были заморожены.