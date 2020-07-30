Киев, , 11:24 — REGNUM Меры по соблюдению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня в Донбассе выполняются в полном объёме. Об этом сообщили 30 июля в пресс-службе министерства обороны Украины.

«Министерство обороны Украины, командование операции Объединенных сил ежедневно в онлайн режиме информируют украинскую и мировую общественность о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня…», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что украинская сторона тщательно анализирует информацию, поступающую от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Ранее представители Народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки боевики ВСУ один раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв посёлок Яковлевка.

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