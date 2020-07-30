Минск, , 11:16 — REGNUM В день выборов президента Белоруссии 9 августа будет отключен интернет. Это будет сделано с целью затруднить доступ граждан республики к информации о проходящем голосовании и его итогах. Также для того, чтобы затруднить связь между независимыми кандидатами и их сторонниками.

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Поступающая из Белоруссии в последние дни информация, в том числе о задержании российских граждан, о похищении родственников независимых кандидатов, об угрозе отъема детей у кандидатов в президенты и многое другое оставляет всё более нарастающее чувство тревожности о судьбе республики.